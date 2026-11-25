El Minsa reportó que el 86 % de las camas de cuidados intensivos del país se encuentran ocupadas. Como parte de la respuesta sanitaria, 14 hospitales de Lima brindan apoyo a las regiones del norte.

El Perú registra 122 mil casos de dengue y 117 fallecidos a causa de esta enfermedad, según informó el ministro de Salud, Luis Dyer, durante una conferencia del Comando FEN. El titular del sector precisó que 113 mil pacientes recibieron el alta médica y que 110 mil personas ya fueron vacunadas.

Con respecto a la campaña de vacunación, Dyer indicó que el primer lote de 455 mil vacunas ya fue adquirido, mientras que un segundo envío de un millón 100 mil dosis se encuentra en camino al país.

Asimismo, se prioriza a personas de entre 10 y 20 años, debido a su vulnerabilidad y al respaldo científico sobre la efectividad de la vacuna. Además pidió a la población permitir el ingreso de brigadas de salud a sus viviendas y recibir las charlas de orientación sobre las medidas de prevención.

MINSA REPORTA OCUPACIÓN DEL 86% DE CAMAS UCI

El titular de Salud, informó que el país dispone de 1 183 camas de cuidados intensivos, de las cuales 1 003 se encuentran ocupadas. Esta cifra representa una ocupación del 86 % a nivel nacional.

Además, precisó que solo 21 camas UCI están destinadas a pacientes con dengue, lo que equivale al 1,7 % del total de espacios ocupados, por lo que se declaró en emergencia la disponibilidad de camas de cuidados intensivos.

HOSPITALES DE LIMA APOYARÁN EN EL NORTE

Por otro lado, para fortalecer la atención de pacientes con dengue, Dyer anunció que 14 hospitales de Lima Metropolitana brindan apoyo a establecimientos de salud de las regiones del norte del país, desde Tumbes hasta Áncash. Esta estrategia contempla la participación de 70 infectólogos y 350 médicos internistas, quienes brindan asistencia durante las 24 horas.