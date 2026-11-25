En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Mara Seminario, anunció que el sector dispondrá de un terreno de más de 3 mil metros cuadrados destinado a la construcción de un Hogar de Refugio Temporal (HRT) especializado en la protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

La titular del MIMP informó que el terreno está ubicado en el distrito de Nieva y su disponibilidad fue aprobada por unanimidad por el concejo de la Municipalidad de Condorcanqui, el cual también declaró de interés provincial la creación de este refugio.

La ministra explicó que los HRT ofrecen un lugar seguro a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia grave y cuya vida, salud o integridad están en peligro. Además, brindan protección a sus hijos menores de edad y cuentan con profesionales que les ofrecen apoyo especializado.

“En el MIMP estamos comprometidos con las mujeres y niñas de Condorcanqui, así como las mujeres de todo el país. Trabajamos para que reciban ayuda oportuna y sepan que no están solas, que el Estado está con ellas en la búsqueda de justicia. La justicia que llega tarde no es justicia”, afirmó.

Agregó que el MIMP se encargará de las próximas coordinaciones para la elaboración del expediente técnico que permitirá gestionar los recursos necesarios destinados a la construcción y equipamiento del HRT.

Además se han concretado gestiones para la próxima entrega de un chalupa que será destinada a la región Amazonas para ser utilizada en favor del traslado de víctimas de violencia y fortalecer así el trabajo del personal del MIMP y los procesos de denuncias en nuestros Centros Emergencia Mujer registradas de esa zona del país.

TRES NUEVOS CEM

Como parte de las acciones que realiza el sector para enfrentar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el país, la ministra Mara Seminario anunció, además, la próxima inauguración de 3 nuevos Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) en Pasco, Piura y Chiclayo. Estos espacios se sumarán a los tres centros ya inaugurados desde el inicio de su gestión.

Los CEM brindan orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento especializado a las víctimas de violencia, con el propósito de ayudarlas a salir de estas situaciones y acceder a protección y justicia.

La titular del MIMP dio estas declaraciones en la Villa Deportiva Nacional (Videna) tras el lanzamiento de la campaña “Cada señal cuenta, actúa a tiempo contra la violencia”, mediante una feria multisectorial que reunió a instituciones públicas y organizaciones comprometidas con la prevención de la violencia contra las mujeres.

La campaña promueve la identificación oportuna de las señales de violencia e impulsa el apoyo de familiares, amistades y comunidades a quienes atraviesan estas situaciones, facilitando su acceso a los servicios gratuitos del MIMP, como los CEM, la Línea 100 y el Chat 100.

La jornada también incluyó la formación de un lazo blanco humano con la participación de aproximadamente 60 voluntarios del Programa Nacional Warmi Ñan. Asimismo, se suscribió el “Compromiso Nacional 25N: Por un Perú sin violencia”, una alianza que convoca a las autoridades del país a sumar esfuerzos en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, en la víspera, se realizó la iluminación del frontis de la sede principal del MIMP como parte del acto simbólico “Enciende la alerta: la violencia no es normal”.

El MIMP continúa trabajando para que las mujeres, niños y adolescentes puedan vivir sin violencia, con respeto, igualdad y acceso oportuno a la protección y justicia.