La programación tendrá como actividad central el tradicional encendido del árbol navideño y estará dirigida al público en general.

El Británico Cultural organizará una jornada de actividades gratuitas para celebrar la llegada de la Navidad en su sede Cultural Station, en Miraflores. La programación tendrá como actividad central el tradicional encendido del árbol navideño y estará dirigida al público en general.

La celebración se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 11:00 a. m., en la calle Bellavista 538. Los asistentes podrán participar en diversos talleres, entre ellos “Cartas de Navidad”, dirigido a niños de 7 a 12 años; “Galletas de Navidad”, inspirado en las tradiciones británicas; y “Decoramos nuestro árbol”, una actividad de manualidades y origami.

El momento central de la jornada será a las 7:00 p. m., con el encendido del árbol, acompañado de villancicos interpretados en vivo por el Coro del Británico.

La celebración culminará a las 8:30 p. m. con una función gratuita de cine al aire libre de la película Nativity! (2009), que se proyectará en inglés con subtítulos en español.

INGRESO LIBRE

El ingreso será libre, sujeto a la capacidad del local, mientras que los talleres contarán con inscripción previa. La actividad busca ofrecer un espacio de entretenimiento y encuentro familiar en vísperas de las fiestas navideñas.