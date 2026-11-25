Hay sueños que esperan años para hacerse realidad. A veces, las responsabilidades familiares, las dificultades económicas o las circunstancias de la vida obligan a dejarlos en pausa. Pero nunca desaparecen. Angélica Fuentes Córdova, de 84 años, y Edita Ipanaqué Vílchez de Cruz, de 63, son prueba de ello. Ambas forman parte de los doce adultos mayores que se graduaron de la promoción “Perseverancia sin Límites 2026” del Centro del Adulto Mayor (CAM) Santa Rosa Negreiros, de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud.

Para Angélica, nacida en Junín y residente en Lima desde hace 50 años, participar en este programa ha significado mantenerse activa, aprender cosas nuevas y compartir con otras personas. Viuda, madre de cuatro hijos y abuela de siete nietos, encontró en el CAM un espacio donde cultivar amistades, disfrutar de actividades recreativas, dedicarse a la jardinería y seguir descubriendo que siempre hay algo nuevo por aprender.

La historia de Edita, de 63 años, también refleja el valor de las segundas oportunidades. Natural de Piura y residente en Lima, durante años tuvo que postergar sus estudios debido a las dificultades económicas y a sus responsabilidades familiares, entre ellas el cuidado de su madre y el apoyo a sus hermanos.

Hoy, formar parte de esta promoción representa la oportunidad de retomar una meta que quedó pendiente y demostrar que los sueños también pueden cumplirse en la adultez mayor.

NUEVOS GRADUADOS

Junto a ellas, otros diez asegurados culminaron una etapa de formación que les permitió adquirir conocimientos, fortalecer sus habilidades y compartir experiencias. La ceremonia de graduación fue el reconocimiento a su constancia, dedicación y decisión de continuar creciendo, sin importar la edad.

La doctora Carmen Terrazas Obregón, gerente de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud, destacó el esfuerzo de los graduados y los alentó a continuar aprovechando las oportunidades que contribuyen a su desarrollo personal, bienestar y participación en la sociedad.

APRENDER TAMBIÉN ES CUIDAR Y FORTALECER LA AUTONOMÍA

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años que participan en los talleres de la cartera de Prestaciones Sociales, en el marco del Programa de Autocuidado: Bienestar Físico e Intelectual, orientado a promover un envejecimiento activo.

En articulación con el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBAS) 2029 Simón Bolívar, del Ministerio de Educación, y con el acompañamiento de docentes y facilitadores, los participantes pueden culminar sus estudios secundarios en cuatro años. Durante este proceso desarrollan asignaturas como Matemática y Lenguaje, además de actividades complementarias de emprendimiento, gimnasia, ejercicios aeróbicos, yoga, inteligencia emocional, talleres digitales, habilidades sociales y autoestima.

Más que un espacio de aprendizaje, el CAM se convierte en un lugar de encuentro, amistad y motivación, donde los asegurados encuentran nuevas razones para mantenerse activos, compartir y proyectarse hacia el futuro.

Con esta iniciativa, EsSalud reafirma su compromiso con el bienestar integral de las personas adultas mayores, promoviendo oportunidades que les permitan vivir esta etapa con autonomía, participación y dignidad. Porque cumplir años no significa dejar de soñar y, muchas veces, volver a empezar es también una forma de celebrar la vida.