El municipio de Lima dispuso restricciones preventivas en la Costa Verde ante la alerta de oleajes anómalos emitida por la Marina de Guerra del Perú. La medida busca proteger a conductores y peatones frente al fuerte oleaje que se registraría.

Según el comunicado edil, la restricción se inicia a las 5:00 a. m. de este jueves 26 de noviembre, y comprende el cierre del carril derecho en sentido de norte a sur, en el tramo que va desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz.

TOMAR PRECAUCIONES

Asimismo, la medida incluye la bajada Balta, así como la vereda peatonal contigua. Por lo tanto, choferes como las personas que se desplazan caminando por el circuito de playas deberán tomar precauciones y respetar las disposiciones.

En su pronunciamiento, la comuna también explicó las acciones que desarrollarán para garantizar la seguridad de la población durante la emergencia por las condiciones marítimas. La medida no tiene fecha de finalización, por ahora.