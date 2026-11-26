Un hombre, identificado como Pablo Soto (45), fue asesinado anoche a balazos en la cuadra 8 del jirón Trujillo, en el distrito del Rímac. Según testigos, el sujeto fue atacado cuando estaba parado afuera de una tienda.

En ese momento, un sicario se le acercó por la espalda y le disparó hasta en seis oportunidades en distintas partes del cuerpo. Inmediatamente, el atacante huyó y abordó una motocicleta conducida por su cómplice.

IMPACTOS DE BALA

La víctima fue trasladada por los vecinos al Hospital Cayetano Heredia, pero falleció minutos después de ser internado por complicaciones derivadas de los impactos de bala. La Policía Nacional investiga el asesinato.

Trascendió que las autoridades atribuyen el ataque a un presunto ajuste de cuentas. No obstante, las indagaciones determinarán las causas certeras del crimen. Familiares de la víctima piden detener a los responsables.