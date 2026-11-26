Integrantes del Comando Unificado desarticularon la banda criminal “Los Alarakos del Verde” y decomisaron 80 kilos de droga tras intervenir dos casas en Santa Anita y Ate, tras un paciente trabajo de inteligencia, informó el Ministerio del Interior.

En una casa de Santa Anita, los agentes detuvieron a tres personas y encontraron dos costales que contenían aproximadamente 20 kilogramos de marihuana, además de una balanza, municiones y materiales utilizados para el embalaje de la droga.

Otro grupo del Comando Unificado, al mismo tiempo, intervenía un inmueble ubicado en Ate. En ese lugar encontraron 50 kilos de marihuana, parte acondicionada en paquetes envueltos con plástico film y otra cantidad distribuida en pequeñas bolsas.

BALANZAS DIGITALES

El registro también permitió incautar dos pistolas y una gran cantidad de municiones. Asimismo, se decomisaron dos balanzas digitales y un equipo celular presuntamente vinculado a las actividades de acopio y distribución de drogas a distritos de Lima.

Los tres detenidos, junto con las sustancias ilícitas y las especies incautadas, fueron trasladados a las instalaciones policiales y posteriormente puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (Dirandro) para continuar con las investigaciones.