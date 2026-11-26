La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus operaciones durante 15 horas este viernes 27 de noviembre. El cierre temporal, anunciado por la concesionaria, abarcará las cinco estaciones que actualmente prestan servicio.

¿Qué estaciones de la Línea 2 estarán cerradas?

Las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita permanecerán cerradas entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m. Durante ese periodo no habrá atención a pasajeros en ninguna de ellas.

¿Por qué se suspenderá el servicio y cuándo se reanudará?

La concesionaria informó en un comunicado que la suspensión permitirá realizar trabajos de mantenimiento general en las cinco estaciones operativas. La medida se aplicará durante la jornada del viernes.

Los trenes volverán a transportar pasajeros el sábado 28 de noviembre, en el horario habitual de la Línea 2. La empresa indicó que comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.