Marcio Pérez de la Cruz, corresponsal de TV Perú en la ciudad de Pucallpa, fue herido de bala en el brazo derecho cuando se encontraba comiendo en un local comercial.

Según se conoció, el hombre de prensa se encontraba comiendo con sus amigos cuando ocurrió el ataque perpetrado por dos desconocidos que llegaron en una motocicleta.

EVITÓ DECLARAR

Inmediatamente, el periodista fue trasladado a un nosocomio cercano. Tras unas horas, abandonó el establecimiento médico a bordo de una mototaxi y junto a su madre.

Cuando se retiraba, evitó declarar a los medios de comunicación, pues dijo que primero presentará la denuncia respectiva en la DIVINCRI (División de Investigación Criminal).