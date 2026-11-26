Panamericana anuncia la firma de un acuerdo estratégico con América Multimedia, que marca una nueva etapa en el fortalecimiento de nuestra oferta de contenidos audiovisuales.

Panamericana anuncia la firma de un acuerdo estratégico con América Multimedia, que marca una nueva etapa en el fortalecimiento de nuestra oferta de contenidos audiovisuales, con una visión multiplataforma y una firme apuesta por la producción nacional.

Lo hacemos con la convicción de que dos marcas históricas, cada una con su propia identidad, pueden sumar fortalezas para ofrecerle al Perú una propuesta de contenidos innovadora y de calidad, tanto en la televisión como en el ecosistema digital.

Uno de los grandes pilares de esta nueva etapa será la incorporación de las ficciones de Televisa, reconocidas internacionalmente por sus exitosas producciones y su histórica conexión con las audiencias peruanas.

A ello se sumarán importantes propiedades y contenidos deportivos, nuevas propuestas de entretenimiento y producción nacional pensadas para las familias del Perú.

En el ámbito comercial, esta colaboración permitirá ampliar la oferta de espacios y formatos publicitarios, generando nuevas oportunidades para los anunciantes.

Panamericana mantendrá su identidad y la conducción exclusiva de su área periodística, preservando plenamente la independencia de su línea editorial.

Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra audiencia, el talento peruano y el desarrollo de una industria audiovisual moderna, competitiva y de calidad.

Panamericana, siempre contigo.