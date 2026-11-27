Un cambista fue asaltado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la avenida Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima. Según la información preliminar, los delincuentes interceptaron a la víctima y le arrebataron sus pertenencias.

Tras cometer el robo, los individuos habrían realizado disparos al aire para intimidar a quienes se encontraban cerca. Luego, escaparon con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identificación o captura.

El incidente provocó temor entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes expresaron su preocupación por los hechos delictivos. Además, alertaron sobre la inseguridad que afecta a quienes trabajan y transitan por esta parte de la capital.

Hasta el momento, no se ha precisado cuánto dinero fue sustraído durante el asalto. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones para identificar a los responsables.