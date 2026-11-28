Nueve presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Los Buitres de Altamar", fueron detenidos tras un allanamiento de manera simultánea en 21 inmuebles vinculados a la red en el asentamiento humano Puerto Nuevo, en el Callao.

El megaoperativo fue ejecutado por 400 efectivos de la Policía Nacional y 26 fiscales del Ministerio Público para frenar el control que ejercían la presunta banda criminal sobre el Desembarcadero Pesquero Artesanal.

De acuerdo con la investigación fiscal, los detenidos operaban en el primer puerto desde inicios de 2023 y habían monopolizado el desembarque de especies marinas en el Muelle Viejo, el Terminal Pesquero y el Muelle de Pescadores mediante una "coacción sistemática" contra los propietarios de embarcaciones, a quienes exigían cobros extorsivos bajo la modalidad de "chalequeo".

Intervenidos, incautaciones y delitos imputados

La Fiscalía identificó a los nueve intervenidos con las iniciales D. C. J. G. (34), F. M. G. N. (65), J. M. C. V. (36), R. E. L. V. (35), W. C. P. Q. (41), A. D. P. M. C. (24), C. A. R. A. (26), J. C. G. C. (35) y V. L. F. G. (49), quienes serán procesados por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Asimismo, el Ministerio Público informó que durante los registros se incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, dispositivos USB, un chaleco con el logotipo de la Municipalidad del Callao, talonarios con la denominación del desembarcadero, libretas de apuntes y capturas de pantalla de transferencias por Yape, además de envoltorios y paquetes con cannabis sativa y alcaloide de cocaína.