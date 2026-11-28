En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a tres sujetos en San Juan de Lurigancho, quienes son acusados de apropiarse de S/44 mil de un adulto mayor a quien ofrecieron una falsa oferta de venta de autos.

Los intervenidos fueron identificados como Brandy del Águila (33), Erick Bayona (43) y Llin Sangama. Los sujetos habrían publicado en una página web la venta de una camioneta a un precio mucho menor al valor del mercado.

ESTAFA AGRAVADA

El afectado, un hombre de 72 años, habría confiado en la propuesta y realizó un depósito de S/44 000 a la empresa UNACEM Perú Cementos Sol, cuyo propietario sería Del Águila, quien fue detenido tras la denuncia del anciano.

Sus otros dos cómplices fueron detenidos en una vivienda de la cuadra 12 de la avenida Santuario, en Zárate. Ellos serán investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, banda criminal y suplantación de identidad.