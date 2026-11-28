El alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz, hizo un llamado a los nuevos burgomaestres distritales para reunirse sin esperar asumir sus funciones a fin de planificar una respuesta coordinada frente a las posibles afectaciones del fenómeno El Niño.

La nueva autoridad edil, que hoy junto a otros alcaldes capitalinos recibió sus credenciales, alertó que, según los pronósticos, El Niño podría prolongarse más allá de febrero, provocando lluvias superiores a lo normal en la costa central.

"Frente a este escenario, considero indispensable que nos reunamos, sin esperar a asumir nuestras funciones, para planificar una respuesta coordinada y mancomunada, en el marco de nuestras respectivas competencias", refiere.

PROTEGER LA VIDA

Los burgomaestres asumirán sus funciones el 1 de enero del 2027. “Si esperamos, habremos perdido un tiempo valioso que podría ser determinante para proteger la vida de los vecinos y prevenir daños a la infraestructura", señala su pronunciamiento.

Finalmente, Muñoz Wells señaló que se comunicará con la alcaldesa electa de Lima, Jeanette Alonzo, para proponerle que convoque a los alcaldes electos a una reunión de trabajo que permita coordinar estrategias.