El Ministerio de Defensa informó que instalaron un Puesto de Comando Móvil en Piura, para optimizar la toma de decisiones y fortalecer la respuesta frente a las lluvias e inundaciones que afectan diversos sectores de la región.

Esta unidad, instalada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se ubica en la urbanización Ignacio Merino, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias que azotan la región y que dejan unos 4500 damnificados.

ACCIONES DESPLEGADAS

Entre otras acciones, desde esta instalación se supervisará en tiempo real el despliegue de los equipos de los Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres, que atienden la emergencia en distintos sectores de Piura.

Finalmente, el titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, recibió un reporte detallado de la situación actual de los sectores afectados por las lluvias e inundaciones, así como de las principales acciones desplegadas en la región.