Con honores, los féretros de los militares del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), llegaron hoy a la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Los restos de los tres integrantes del Ejército y los cinco miembros de la FAP fueron trasladados desde Ayacucho y recibidos por el premier Luis Galarreta; el presidente del Congreso, Miguel Torres; el ministro del Interior, César Astudillo; además de familiares y amigos.

Se rindió respetos a los tripulantes de la aeronave: capitán FAP Bruno Rivas; suboficial de primera FAP Jorge Evanan; suboficial de primera FAP Franklin Odar; suboficial de segunda FAP Luis Alcántara; y suboficial de segunda FAP Marcos Palomino Ayme.

LOCALIDAD DE SANABAMBA

Además, se hizo un homenaje póstumo a los integrantes de la patrulla militar: suboficial de segunda EP, Segundo Pereira Huayambe; suboficial de segunda EP, Carlos Huanilo Santamaría; y suboficial de tercera EP, Crisologo Contreras Huamán.

Como se sabe, los ocho militares fallecieron el viernes 27 de noviembre en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en Ayacucho, mientras cumplían una misión de repliegue, a bordo de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú.