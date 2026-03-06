La Granja VIP: ¡Celine Aguirre es la nueva famosa del reality!

El reality La Granja VIP continúa revelando a las figuras que formarán parte de su primera temporada, programa en el que varios famosos deberán convivir y enfrentar diferentes retos para mantenerse en competencia.

Durante la reciente emisión de Mesa Caliente se anunció a una nueva participante que se integrará al grupo de celebridades confirmadas. Se trata de la actriz Celine Aguirre, quien aceptó el desafío de ingresar al reality.

De esta manera, Aguirre se suma a Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava y Gabriela Herrera, quienes ya habían sido anunciados como parte del elenco que competirá por llevarse el triunfo en este nuevo formato televisivo.