06/03/2026

¡Todo listo! La Granja VIP se estrena este 16 de marzo a las 8:30 p.m. por Panamericana TV

El programa reunirá a diversas figuras del espectáculo que afrontarán desafíos desde este lunes en horario estelar.



La Granja VIP ya tiene todo listo para su tan esperado estreno. El reality debutará este lunes 16 de marzo por las pantallas de Panamericana Televisión en el horario de las 8:30 de la noche y será conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. 

Participantes confirmados

Hasta el momento, se han confirmado a los siguientes participantes: Celine Aguirre, Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava y Gabriela Herrera, quienes competirán por convertirse en los ganadores de esta nueva apuesta televisiva.

Este espacio reunirá a diversas figuras del espectáculo que deberán convivir en un mismo lugar y enfrentar distintos retos propios de la vida en una granja. A lo largo del reality, los participantes pondrán a prueba su capacidad de adaptación, convivencia y trabajo en equipo.

No se pierda el gran estreno de La Granja VIP y seguir de cerca los conflictos y momentos inesperados que vivirán los famosos durante su convivencia en el programa.


