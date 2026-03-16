Así se vivió la previa a pocos minutos del estreno de la Granja Vip Perú

A casi nada del estreno de La Granja VIP Perú, el creador de contenido Ric La Torre se conectó en vivo con el programa Mesa Caliente desde las instalaciones del reality para compartir algunos detalles de lo que se verá en el programa, que se emitirá esta noche a las 8:30 p. m. por Panamericana Televisión. Durante el enlace, el influencer contó que el ambiente dentro del set es de expectativa mientras los participantes se preparan para el inicio de la competencia.

La Torre explicó que no podía mostrar todas las áreas de la casa debido a que los famosos aún se encontraban alistándose para el estreno. Sin embargo, adelantó que el público verá un formato lleno de convivencia, retos y momentos de tensión entre los participantes que formarán parte del reality.

Asimismo, se confirmó que el programa contará con tres comentaristas que analizarán el comportamiento de los concursantes dentro de la granja. Los críticos serán Mariela Zanetti, Flor Ortola y Samuel Suárez, quienes evaluarán lo que ocurra durante cada episodio del programa.

Además, Ric La Torre también formará parte del post show que se emitirá inmediatamente después del primer episodio, donde comentará los momentos más destacados de la gala de estreno y analizará las primeras reacciones del público y de los participantes tras el inicio de La Granja VIP Perú.