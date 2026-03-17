Youna le muestra su apoyo a Samahara en “La Granja VIP”: “La amo mucho”

El ingreso de Samahara Lobatón al reality “La Granja VIP Perú” sigue generando reacciones. Esta vez, Youna se pronunció desde Estados Unidos para mostrarle su respaldo y dedicarle un emotivo mensaje, en el que no dudó en expresar sus sentimientos.

“Ella tiene que enfocarse en la granja y yo aquí estoy moviendo mar, cielo y tierra”, señaló Youna, quien además afirmó que Samahara es una parte muy importante en su vida. “La amo mucho”, agregó, dejando en evidencia que el vínculo entre ambos continúa siendo fuerte pese a la distancia.

Sobre una posible reconciliación, el influencer fue cauto y aseguró que el tiempo será determinante, aunque reconoció que no es una situación sencilla debido a que ambos se encuentran en países distintos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

SAMAHARA EXPRESÓ SUS SENTIMIENTOS

Cabe recordar que, durante el estreno del reality, Samahara Lobatón dejó en claro que no tiene intención de encontrar el amor dentro del programa, ya que su corazón tendría dueño en Estados Unidos, en clara alusión a Youna. Mientras tanto, su participación en el programa promete seguir dando de qué hablar.