¡Drama en La Granja VIP! Samahara Lobatón estalla y desata rumores de renuncia a horas de ingresar

Ni bien puso un pie en La Granja VIP Perú, Samahara Lobatón encendió la polémica tras protagonizar un fuerte berrinche que desató rumores de una posible renuncia. La influencer incluso exigía sus pertenencias en medio de su molestia, generando sorpresa entre sus compañeros.

Horas antes, durante su presentación, Samahara se mostró emocionada y decidida a ganar el reality, aunque no ocultó el dolor de dejar a sus hijos. Entre lágrimas, confesó que ellos son su principal motivación y que su participación busca asegurar un mejor futuro para su familia.

La participante también habló sobre su vida sentimental, revelando que mantiene un vínculo especial con su expareja Youna, quien se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que este tiempo en el programa también será una oportunidad para reflexionar sobre su vida personal.

Pese al difícil inicio, Samahara continúa dentro del reality cumpliendo con las tareas de la granja. No obstante, su actitud y los momentos de crisis evidencian que su permanencia podría estar en riesgo, en una temporada que ya promete emociones intensas desde el primer día.