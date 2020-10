Congreso: proponen suspender clases en colegios hasta tener vacuna contra el COVID-19

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que plantea posponer las clases presenciales en colegios públicos o privados del país hasta contar con “vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19”.

La iniciativa fue presentada por el parlamentario Paul García Oviedo el último 26 de octubre y plantea la suspensión de clases en colegios bajo el ámbito de competencia del Ministerio de Educación (Minedu).

"Debiendo extenderse la utilización de mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, en tanto no se pueda contar con vacunas eficaces y seguras contra el coronavirus que garanticen que no existe riesgo alguno que afecta la salud de la población escolar”, indica parte de la propuesta.

Cabe resaltar, que el ministro de Educación, Martin Benavides, informó que su sector ya definió los criterios para que se reanuden las clases de manera presencial en las zonas rurales donde no hay presencia de covid-19.