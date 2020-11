Minedu: reposición de directores cesados afectaría en S/.49 millones al mes el presupuesto

Un polémico proyecto de ley que data del 2019, aprobado por la Comisión de Educación del Parlamento disuelto, ha sido revivida por el actual Congreso a fin de reponer en sus cargos a directores y subdirectores cesados hace seis años por no aprobar una evaluación excepcional o por no haber participado en esta.

De acuerdo al Minedu (Ministerio de Educación) esta ley no solo afectaría la meritocracia, sino que la implementación de esta iniciativa significaría un costo al Estado de aproximadamente 49 millones de soles mensuales y más de 500 millones anuales para reponer en sus cargos directivos a más de 10 mil maestros.

Sin embargo, Lucio Castro, secretario general del Sutep (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú) indicó que los datos del Minedu no son correctos y que la reposición no generaría mayor impacto. Por su parte, el Sindicato de Directores y Subdirectores (Sindep) señaló que los beneficiarios no serán 10 mil como asegura la Sunedu, sino 4 mil, informó el diario La República.