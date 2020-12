Exministro del Interior desmiente vínculo con cabecilla de Sendero Luminoso

[ACTUALIZACIÓN]

El exministro del Interior, Rubén Vargas, salió al frente para aclarar los rumores que señalan que Zenón Vargas era su hermano. A través de su cuenta de Twitter, negó conocer la existencia del cabecilla de Sendero Luminoso.

"No les basta con todo lo que han mentido hasta el momento. En el colmo de la guerra sucia, se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas, a quien no conozco, ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata", publicó en Twitter.

[NOTA ORIGINAL]

Nicolás Lúcar reveló que Zenón Vargas, el hermano de exministro del Interior, Rubén Vargas, fue dirigente del grupo terrorista Sendero Luminoso. El periodista se sostuvo en afirmaciones realizadas por el Mayor en retiro Marcos Castro Renwick, exmiembro del desactivado Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN).

“El día 12 de setiembre de 1992, el GEIN, de la Dincote de la PNP, empieza a develar el Plan de Operaciones Victoria, al mando de nuestro coronel Benedicto Jiménez. En esta operación, se le captura a Zenón Walter Vargas Cárdenas, coordinador nacional de todos los comités regionales de Sendero Luminoso”, remarcó Castro en radio Exitosa.

El exmiembro del GEIN relató que Vargas Cárdenas visitaba de forma frecuente la vivienda, ubicada en la calle 1 de Los Sauces en Monterrico, en el distrito de Surco, donde finalmente fue detenido Abimael Guzmán Reinoso, el líder de la cúpula senderista.