Ica: Acuerdan suspender temporalmente bloqueo en la Panamericana Sur hasta la medianoche

Representantes de los trabajadores agrarios de Ica acordaron dar una tregua durante la mesa de diálogo realizada con el Ejecutivo y decidieron desbloquear hasta la medianoche de hoy, un carril de la Panamericana Sur.

De esta manera, los vehículos varados podrán transitar libremente por dicha vía hasta sus destinos de manera temporal. Por su parte, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, anunció la eliminación de los services en el sector agrario.

"Services no van a intermediar entre trabajadores del sector agrario, no corresponde, no es posible. Vamos a garantizar con un número importante de inspectores el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores", dijo Palacios.

CONVERSACIONES CONTINUARÁN ESTE JUEVES 3

Cabe resaltar, que si bien el Gobierno y los representantes de los trabajadores agrarios aún no han llegado a un acuerdo definitivo, se acordó instalar una nueva mesa con los viceministros de los sectores Agricultura y Trabajo para mañana jueves.