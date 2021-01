La radiofrecuencia irrumpe desde Perú para volverse una gran aliada contra el covid-19

Luego de comprobarse en el Perú que la radiofrecuencia es efectiva para recuperar los pulmones colapsados por el coronavirus, esta técnica, ya usada en tratamientos de cáncer, puede volverse, con solo tres sesiones de media hora, en una inesperada y potente aliada contra el SARS-CoV-2.

Así lo aseguró el físico médico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Fernando Valencia, autor de una investigación donde se registró considerables mejoras contra la invasión pulmonar producida por el virus, reduciendo el tiempo de recuperación de los casos más graves.

Esta técnica bautizada como dielectrotermia autofocal (DTAF) es complementaria a los métodos habituales y puede ayudar no solo a evitar que muchos infectados acaben con un ventilador mecánico, sino también que los que ya están en UCI tengan mayor probabilidad de sobrevivir.

Técnica “indolora y no invasiva”

Se trata de una aplicación “inocua, indolora y no invasiva” de ondas electromagnéticas, cuya energía induce una “fiebre artificial” de no más de 39° C sobre el pulmón. Esto permite descongestionarlo de edemas y fluidos y a su vez activar el sistema inmune.

“Signos reales de recuperación”

Después de probar este proceso con otro médico que contrajo el virus y que se ofreció como voluntario cuando estaba en estado “de moderado a severo”, el científico afirmó lo siguiente: “Hay signos reales de recuperación. Se ve la remisión de la enfermedad”.