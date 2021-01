Choque frontal entre volquete y camioneta deja un muerto y tres heridos graves en la Libertad

El exregidor del distrito de Huaranchal (Otuzco), William S., murió y otras tres personas resultaron heridas, luego que la camioneta en la que viajaban chocara frontalmente contra un volquete. La tragedia ocurrió en la provincia de Ascope, región La Libertad.

El suceso se registró esta mañana, las primeras informaciones señalan que la exautoridad edil viajaba con toda su familia en su camioneta, de placa de rodaje T7G-759, cuando impactó contra el vehículo de carga pesada, que transportaba carbón.

“Yo iba en mi carril y no me percaté en qué momento ha entrado a mi carril, solo he sentido el impacto al costado del volquete. Creo que se quedó dormido”, dijo Richard A., chofer del camión que fue trasladado a la comisaría para las investigaciones de ley.