Octogenario perdió la vida mientras esperaba para cobrar pensión en Huancayo

Conmoción en Huancayo. Un anciano de 85 años que esperaba cobrar su bono de Pensión 65 en la sede principal del Banco de la Nación en dicha ciudad, perdió la vida de un momento a otro.

El octogenario responde al nombre de Ernesto Zambrano y se desmayó en los exteriores de esta agencia bancaria, siendo rápidamente auxiliado por la Policía Nacional. Posteriormente fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión, sin embargo, los médicos solo confirmaron su deceso.

Nieta estaba presente

Por su parte, Saleski Roque, nieta de la víctima, narró que acompañó a su abuelo para cobrar dicho bono debido a su delicado estado de salud. En ese sentido también contó que pidió en varias ocasiones realizar este trámite personalmente, pero afirma que le señalaron que tenía que acudir el titular o emitir una carta poder.

“Yo varias veces que (he) ido con su DNI me dicen que no, que el mismo tiene que venir y les digo ‘qué está mal, cómo va a venir’. Me decían ‘que el mismo tiene que venir y si no en ese caso que traiga una carta poder”, manifestó. (Con información de RPP)