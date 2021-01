Pilar Mazzetti se colocará vacuna contra covid-19: "Pongo el hombro por nuestra patria"

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó en conferencia de prensa que sí está dispuesta a colocarse la vacuna contra el coronavirus cuando esta llegue a territorio peruano. Incluso dijo que la inmunización es la mejor manera de combatir la enfermedad.

"Sí me vacunaría. Aquí no más, de inmediato pongo el hombro por nuestra patria. A la edad que tengo, tengo todas mis vacunas para adultos completas, es la mejor inversión. Me la pondría para ayer", indicó. Así respondió la ministra al ser consultada sobre la cifra de peruanos que no se colocará la vacuna, la cual se duplicó en los últimos seis meses.

Para la titular del Minsa; sin embargo, las vacunas "son la mejor manera de hacer prevención". "El Pérú tiene una larga historia de vacunación y somos considerados uno de los mejores países en cuanto a ello", expresó. Recalcó que este primer lote que estaría llegando a fines de enero está programado tanto para el personal de salud como al administrativo.