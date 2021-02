Caso Vizcarra: Minsa se pronuncia sobre ensayo clínico de Sinopharm

Luego que el Congreso de la República aprobara citar a la ministra Pilar Mazzetti para que explique sobre la vacunación a Martín Vizcarra contra la Covid-19, el Ministerio de Salud se pronunció sobre los estudios de la fase 3 realizados por el laboratorio chino Sinopharm, en el cual el expresidente participó como voluntario.

“Los ensayos clínicos realizados en el Perú por el laboratorio Sinopharm han sido desarrollados por dos prestigiosas casas de estudios universitarios. Han participado 12 000 voluntarios, cuya decisión fue personal y privada”, señala un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Minsa.

Mazzetti Soler añadió en la red social que desconoce si alguna autoridad del Gobierno se ha sometido a dichos ensayos de investigación.

VIZCARRA VOLUNTARIO DE SINOPHARM

Desde Tacna, el exmandatario Martín Vizcarra, confirmó que recibió la vacuna en octubre del 2020 ya que fue uno de los 12 mil voluntarios que participó en los ensayos clínicos de Sinopharm.

"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.