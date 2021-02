Peruano lanzado desde un puente había sido estafado en Colombia

Un horrendo crimen vuelve a conmocionar al país. Un joven huanuqueño de 19 años de edad fue lanzado desde un precipicio por un extranjero, presuntamente de nacionalidad venezolana.

La familia de la víctima se enteró del hecho luego que el video del acto violento se hiciera viral en TikTok y otras redes sociales. El joven fue identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino.

Según contó su hermana, el joven había viajado desde Huánuco a Lima hace unos meses para trabajar en el mercado mayorista de Santa Anita y ayudar a su familia. En este periodo habría intentado emprender su propio negocio y viajó a Colombia el pasado 25 de enero para comprar mercadería (ropa).

La última vez que se comunicó con su familia (10 de febrero) les pidió ayuda ya que habría sido estafado en el país vecino y se había quedado sin dinero para retornar.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

La familia pidió a las autoridades investigar el hecho ya que desconocen el estado del joven. “Hasta ahora no sabemos si falleció o sigue con vida, no se sabe hasta el momento. Queremos la investigación correspondiente de la zona donde ha ocurrido. Eso es lo que pedimos”, agregó.

Informe completo:

- JOVEN HUANUQUEÑO FUE LANZADO DESDE UN PUENTE POR EXTRANJEROS