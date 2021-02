Más de 400 niñas, adolescentes y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en enero

Durante el primer mes del 2021, la Defensoría del Pueblo informó que 433 niñas, adolescentes y mujeres fueron reportadas como desaparecidas, información que debe alertar a las autoridades para que se garantice las diligencias mínimas y acciones de búsqueda de las víctimas de esta forma de violencia. Para ello, también es necesario que se siga reforzando el sistema de búsqueda de personas desaparecidas.

En enero de este año, 345 niños (as) y adolescentes fueron reportados (as) como desaparecidos (as). De esta cifra, 266 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 77 %, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el factor de género de las víctimas. Lima, por tener la mayor cantidad de habitantes, sigue siendo el departamento con la mayor cifra (92), seguida de Lambayeque (17) y Callao (17).

Asimismo, 167 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas en enero, lo cual representa un 7 % menos que en diciembre del año pasado. Lima (79) es el departamento que registra más casos, seguido de Lima Provincias (8), Arequipa (7) y La Libertad (7).

Ante una desaparición, el Estado debe cumplir con la debida diligencia a través de una intervención oportuna y acciones mínimas de búsqueda e investigación con enfoque de género. Esta actuación debe ser pronta e inmediata para ubicar a las víctimas, por lo que es clave que existan procesos adecuados de denuncia que posibiliten la investigación desde las primeras horas de la desaparición bajo la presunción de que las personas siguen con vida y privadas de su libertad.

Fuente: Defensoría del Pueblo.