Francisco Sagasti: "No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no"

El presidente de la República, Francisco Sagasti, al ser consultado por la adquisición de vacunas por parte de empresas privadas, aseguró que su intención es que toda la población pueda acceder a la vacuna sin importar su condición económica.

Cuando se le preguntó sobre si su gestión se opone o no a que los privados adquieran vacunas, Francisco Sagasti dijo que "lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune".

El titular del Estado sostuvo que lo que quiere su gestión "es equidad y velocidad" y que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo vacunas a los privados. "Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos", remarcó.

Además, Sagasti aseguró que su gobierno ha concretado contratos con laboratorios para la adquisición de más de 48 millones de vacunas contra la COVID-19.