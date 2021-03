Hernando de Soto "Si López Aliaga pasa a segunda vuelta, será derrotado por la izquierda"

Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, aseguró que si el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pasa a segunda vuelta en los comicios del 11 abril “será derrotado por la izquierda”, ya que no representa una “unión de derechas”.

“Mi temor es que si es que llega López Aliaga, en la segunda vuelta él no va a tener una unión de derecha, porque no representa una unión de derecha y se va a encontrar con frentes mucho más flexibles que han insultado a menos de sus opositores, que no dividen la cosa entre privado y público, y en ese momento será derrotado por la izquierda”, sostuvo en diálogo con Canal N.

De Soto, quien considera López Aliaga como su rival directo, considera que “es una persona que solo sabe lograr beneficios para sí mismo y no para el país y básicamente su fortuna está basada sobre el hecho que descapitaliza a los pobres, en lugar de capitalizarlos, y se confunde con nuestra propuesta”, señaló.