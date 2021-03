Pasco: alcalde tuvo que manejar ambulancia para salvar a su esposa

El alcalde Nicolay Berrospi, del centro poblado de Colquijirca, en Pasco, tuvo que manejar una ambulancia ante la falta de un chofer para salvarle la vida a su esposa, quien presentaba sangrado tras dar a luz a su bebé.

Según contó la autoridad edil, tuvo que suplicar a los trabajadores del centro de salud que le permitieran conducir la unidad hasta el Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en la ciudad de Cerro de Pasco.

Más obstáculos

Sin embargo, los momentos de tensión que pasó este burgomaestre no quedaron allí, pues denunció que al llegar a este nosocomio no quisieron atender a su esposa por el SIS (Sistema Integral de Salud), por lo que tuvo que pagar la atención médica.

“No me importa pagar, pero no me parece justo que por un tema burocrático cualquier paciente podría morir. Incluso, por falta de personal, tuve que pagar a unos trabajadores de construcción civil para que me ayuden a cargar la camilla y trasladar a mi esposa hasta el ambiente para que reciba atención médica”, dijo. (Con información de diario Correo)