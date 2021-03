Un 65% está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, según encuesta de Datum

Un 83% cree que no se terminará de vacunar a todos los peruanos en 2021. Mientras que un 14% considera que sí será posible.

Incrementa confianza en dosis. De acuerdo a la última encuesta de Datum publicada este miércoles en el diario Perú 21, un 65% de peruanos está dispuesto a recibir la vacuna contra la COVID-19.

Las cifras van en aumento ya que se registra casi 10 puntos porcentuales más que en el mes de febrero pasado (56%) mientras que en enero un 54% señaló estar a favor de la dosis contra el coronavirus.

Un 28% señala que no piensa vacunarse y un 7% aún no lo sabe. Asimismo, un 83% cree que no se terminará de vacunar a todos los peruanos en 2021. Mientras que un 14% considera que sí será posible.

FICHA TÉCNICA

Cabe resaltar, que el sondeo de Datum se realizó del 5 al 7 de marzo entre 1 200 personas. El margen de error del estudio es de +/- 2.8%, tiene un nivel de confianza del 95 % y una representatividad del 91%.