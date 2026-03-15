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Pasado Jueves 05

Tragedia en La Libertad: padre y su pequeña hija mueren al intentar cruzar el río Chicama

La familia que viajaba en una motocicleta cayó al río. Fueron encontrados tras una intensa búsqueda. La menor fue ubicada a un kilómetro del lugar del accidente.

Foto RPP



Según primeros informes, la tragedia se registró la tarde de ayer a la altura del colapsado puente Baños Chimú, en la provincia de Gran Chimú, región La Libertad. Una familia que viajaba en moto se accidente al intentar cruzar el río Chicama.

El padre, la madre y su hija de solo tres años, cayeron al río, inmediatamente unidades de rescate trabajaron en la zona para rescatar a la familia. Tras una intensa búsqueda el cuerpo del progenitor, de 25 años, fue recuperado.

CENTRO DE SALUD

Su pareja, una mujer de 18 años que sería la madre del menor, logró ser rescatada con vida, siendo auxiliada por personal del centro de salud El Molino, presenta heridas de consideración en todo el cuerpo y su estado es muy cuidado.

Un reporte emitido hace instantes permitió confirmar la ubicación del cuerpo de la niña, aproximadamente a un kilómetro donde ocurrió el accidente. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas. Se espera la llegada de sus familiares.


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