ONP inicia pago de pensiones desde el 6 de marzo: conoce el cronograma para jubilados

Miles de jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) podrán cobrar su pensión correspondiente al mes desde el 6 de marzo, según el cronograma oficial establecido por el Banco de la Nación. El pago se realizará de manera progresiva y de acuerdo con la inicial del apellido paterno, con el objetivo de ordenar la atención y facilitar el acceso de los pensionistas a sus depósitos.

Cronograma de pago para pensionistas de la ONP

De acuerdo con la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los beneficiarios del Decreto Ley Nº 19990 podrán retirar su pensión mediante depósito en cuenta bancaria o acudir a las agencias del Banco de la Nación y otros canales alternativos.

El cronograma de pagos para jubilados quedó establecido de la siguiente manera:

Apellidos A – C: viernes 6 de marzo

Apellidos D – L: lunes 9 de marzo

Apellidos M – Q: martes 10 de marzo

Apellidos R – Z: miércoles 11 de marzo

Asimismo, el abono para el pago a domicilio se realizará desde el viernes 6 de marzo, mientras que la entrega directa en las viviendas de los pensionistas se efectuará del 12 al 21 de marzo.

Otros regímenes de pensiones que paga la ONP

Además del régimen del Decreto Ley 19990, la ONP informó que también se realizarán pagos correspondientes a otros sistemas previsionales. Entre ellos se encuentran los pensionistas de los Decretos Leyes Nº 18846 y Nº 20530, así como los beneficiarios de la Ley Nº 30003 para pensionistas pesqueros y de la Ley Nº 26790 del seguro complementario de trabajo de riesgo.

Para estos regímenes, el abono en cuentas bancarias está programado principalmente para el 12 de marzo, mientras que el pago a domicilio se realizará del 16 al 21 de marzo, dependiendo del tipo de pensión.

En el caso específico de los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530, las fechas de pago también variarán según la entidad pública donde laboraron los jubilados, incluyendo ministerios, gobiernos regionales y organismos del Estado como el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos depósitos comenzarán a efectuarse a partir del 12 de marzo.