Indignados vecinos linchan a ladrón en Puno: durante asalto dejó herida de bala a una mujer

Los delincuentes no contaban con que, al accionar ellos, los vecinos de la zona iban a reaccionar, los cuales decidieron cobrar justicia con sus propias manos. “Justo como han hecho bulla, ahí los vecinos salieron y ahí han interceptado a los delincuentes”. indicó la víctima

Asimismo, el hombre señaló que su esposa resultó gravemente herida durante el violento asalto, luego de que los delincuentes dispararon y las balas la impactaran. “Le agarró, dos disparos al aire ha dado, me he quedado en shock en el carro, ya no he podido reaccionar, dos balas le han dado y una en el cuerpo”, agregó.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional, el fiscal de turno y el médico legista, quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones del caso.

Asimismo, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano, donde permanece recuperándose.

