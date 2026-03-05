Gobierno continúa articulando acciones a favor de la población y productores afectados en Arequipa

El MIDAGRI, como responsable de la región, sigue trabajando de la mano del Gobierno Regional y autoridades locales para atender la emergencia.

(Arequipa, 4 de marzo de 2026). - Comprometidos con la atención de la población y productores afectados por las intensas lluvias, el MIDAGRI se reunió con el Gobierno Regional y autoridades locales para evaluar las acciones realizadas y fortalecer el apoyo técnico.

“Estamos recopilando toda la información para atender todas las necesidades que tiene la población y trabajar en el Consejo de Ministros el camino más rápido”, manifestó el ministro Felipe Meza.

Como parte de la jornada, el ministro recorrió diversos sectores afectados por las intensas lluvias. Durante su llegada al distrito de Sachaca, se verificaron los daños ocasionados a la zona urbana y zona agrícola. “Tenemos las maquinarias que están trabajando en la limpieza y descolmatación del canal de Riego”.

Además, indicó que “venimos trabajando conjuntamente con el gobierno regional para poder apoyarlos y también a través de la Dirección Regional de Agricultura para empadronar a los productores afectados. Se han hecho las verificaciones de campo para poder activar el seguro agrario y retribuir en parte los recursos a las familias que han sido damnificadas de esta zona”.

Respecto al desplazamiento de la maquinaria, se viene coordinando con el Gobierno Regional el mecanismo para viabilizar estas acciones y fortalecer la atención de estos casos, no solamente ahora, sino en los años siguientes y en la atención de cualquier emergencia.

CULTIVOS ASEGURADOS

El Seguro Agrícola SAC es un mecanismo gratuito, financiado 100% por el Estado. Protege a pequeños agricultores vulnerables de la agricultura familiar ante la pérdida de cultivos por fenómenos naturales y climáticos. A la fecha, se viene coordinando con las agencias agraria para agilizar el levantamiento de información y proceder con la indemnización a productores que hayan podido verse afectados por las lluvias e inundaciones. La indemnización es S/ 1 000.00 por hectárea perdida.

Al cierre de su jornada en Arequipa, el ministro Felipe Meza informó que el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos, acompañado de su equipo técnico, llegarán a la ciudad para poder continuar, agilizar y supervisar lo avanzado.

