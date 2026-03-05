MIDAGRI: sector agropecuario inicia el año con un crecimiento de 4% en enero

(Lima, 5 de marzo de 2026).- El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), dio a conocer hoy que el agro inició el año con un crecimiento del sector agropecuario de 4,0%, en comparación al mismo período del año pasado año, sustentado por la mayor producción del subsector agrícola (+5,6%) y del subsector pecuario (+1,7%).

Los principales productos que incrementaron su producción en ese período fueron: tomate +63,4% (en Ica); palma aceitera +51,3% (en Ucayali, Huánuco y Loreto); arroz cáscara +23,3% (en Piura, Tumbes y San Martín); arándano +18,4% (en Lambayeque, La Libertad y Ancash) y otros.

También destacó la mayor producción de papa +14,1% (en Huánuco, La Libertad y Cajamarca); palta +14,1% (en Lima, Cajamarca y Huancavelica); maíz amarillo duro +12,9% (en San Martín, Ucayali y Ancash) y yuca +11,0% (en Amazonas, Cusco y San Martín). Estos resultados estuvieron determinados por las condiciones climáticas favorables para los cultivos en las zonas productoras y una mayor superficie cosechada.

Mientras, el subsector pecuario registró un aumento de 1,7% durante el mes de enero del año. Esto obedeció principalmente al incremento en la producción de pollo, cuya producción fue mayor en 2,1% (por mayores colocaciones de pollos bebe de la línea carne principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +2,2% (principalmente en Puno y Arequipa) y porcino +3,9% (en La Libertad y Tacna).

En ese sentido, el incremento en enero del sector agropecuario se ha dado pese a la presencia de intensas lluvias de temporada que no interrumpieron el transporte de alimentos a los principales centros de abastos de Lima y provincias, salvo en determinadas zonas focalizadas del país, donde la crecida de los ríos afectó, de manera temporal, la transitabilidad vehicular.