Gobierno destina más de S/ 519 millones para que familias construyan su vivienda en terreno propio

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la transferencia de S/ 519 millones 208,884 a favor del Fondo Mivivienda S.A. con el objetivo de financiar el Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 065-2026-VIVIENDA y permitirá que miles de familias de bajos ingresos puedan construir una vivienda digna y segura en sus propios terrenos.

REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL

Los recursos estarán dirigidos a hogares que ya cuentan con un terreno, pero que no tienen los recursos necesarios para edificar su vivienda. Con esta iniciativa, el Estado busca reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso a viviendas de interés social en el país.

Además, la inversión contribuirá a dinamizar las economías locales mediante la generación de empleo en el sector construcción y la mejora de los entornos urbanos en distintas regiones.