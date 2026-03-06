Al menos cuatro muertos y ocho heridos deja choque de miniván y camión en Arequipa

Según primeros informes, cuatro personas murieron anoche luego que un miniván impactara contra la parte posterior de un camión en el kilómetro 103 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.

El miniván chocó por alcance contra el vehículo de carga. La unidad menor había salido de la ciudad de Arequipa a las 8:00 p.m. y tenía como destino el distrito de La Punta de Bombón. El accidente también dejó ocho pasajeros heridos.

EXCESO DE VELOCIDAD

La Policía Nacional señaló que el accidente se habría producido por exceso de velocidad. El miniván impactó contra el camión y, debido a la fuerza del choque, la parte delantera de la unidad menor quedó completamente destrozada.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados inmediatamente al Hospital Honorio Delgado, varios de ellos fueron internados en condición muy delicada. Por otro lado, los cuerpos fueron llevados a la Morgue de Mollendo.