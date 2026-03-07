Policía falleció tras ingerir yogur envenenado en Ucayali: producto era evidencia de un caso

Un suboficial murió durante su turno en la comisaría de Aguaytía, región Ucayali. El agente José P. C., de 22 años, ingirió un yogur contaminado con sustancia tóxica que estaba en el área de investigaciones de la sede policial.

El suceso ocurrió la madrugada de último miércoles, 4 de marzo. Sus compañeros observaron que consumió un producto lácteo, pero pensaron que lo había adquirido en la calle. Minutos después sintió fuertes dolores estomacales.

Lo llevaron de emergencia a un hospital, pero falleció en el camino. Sus familiares denunciaron fallas en la identificación y custodia del producto incautado. La evidencia no tenía etiqueta de advertencia y medidas de seguridad.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

En la morgue de Pucallpa se realizó la necropsia para determinar la causa precisa de la muerte del suboficial de Tercera. Los exámenes buscan identificar la composición química exacta del tóxico presente en el yogur consumido.

El producto formaba parte de una indagación relacionada con otra muerte. Su incautación había ocurrido hace unos días y estaba guardado en una vitrina del área de investigaciones de la comisaría, informa Correo.