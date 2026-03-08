Cortamonte trágico en Junín: árbol adornado con regalos y globos cayó sobre unos asistentes

Una animada yunza que se realizaba la tarde de ayer en el distrito de San Pedro de Chunán, en la ciudad de Jauja, región Junín, terminó en tragedia. Un árbol adornado de regalos, globos y serpentinas se desplomó de forma inesperada.

El árbol aplastó a la comerciante Nora R. (52) y a su esposo, Ciro R. (55) inmediatamente las decenas de asistentes, lejos de ayudar a la pareja de heridos, se abalanzaron sobre el tronco caído para disputarse los regalos que colgaban de las ramas.

MANIOBRAS DE RESCATE

Este tumulto retrasó las maniobras de rescate, luego de casi media hora, los asistentes al observar que los esposos agonizaban llamaron inmediatamente a los bomberos, quienes trasladaron a la pareja al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Los médicos confirmaron la muerte de Nora R. debido a la gravedad de sus lesiones, su esposo permanece internado con pronóstico reservado, sus acongojados hijos señalaron que sus padres colaboraban con regalos en los cortamontes.