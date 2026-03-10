Nacionales

Cusco: transportistas reducirán frecuencia de viajes por escasez de GNV y aumento en el costo del GLP

Por otro lado, el dirigente Estanislao Alegre señaló que evaluarán si se aumenta o no el precio del pasaje urbano, que en estos momentos en la Ciudad Imperial es de 1 sol por adulto.

Según informa RPP, Reynaldo Bellido, gerente de tránsito del municipio del Cusco, dijo que las compañías de transporte urbano de la ciudad decidieron reducir sus frecuencias de viajes por la  escasez del GNV y el aumento en el valor del GLP. 

Destacó que la medida no afectará a los ciudadanos y sobre todo a los escolares, ya que  se elevará la cantidad de ómnibus que operen en los horarios con bastante demanda, para atender a los usuarios, será un nuevo esquema de circulación.

AUMENTO DEL PASAJE

"Un vehículo que esté circulando sin pasajeros estaría ilógico de que esté ahí, pues el combustible estaría utilizándose insulsamente (…) estamos quedando que en la hora punta sea más frecuente las salidas de los buses", comentó. 

Por otro lado, Estanislao Alegre, dirigente del sector transporte, indicó que próximamente analizarán si se aumenta o no el precio del pasaje urbano. Actualmente, el costo del pasaje entero es de 1 sol y el medio pasaje es de 50 céntimos.


