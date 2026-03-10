Lambayeque: transportistas piden a autoridades frenar especulación en el mercado de combustibles

El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, Wilson Miñope, informó que las empresas de transporte formal no elevarán el valor de los pasajes, pese a la escasez y el incremento de precios del GLP y otros combustibles.

Comentó que tras una reunión acordaron no trasladar el incremento del combustible al precio del pasaje, al menos, por ahora. “Estamos observando cómo evoluciona el precio de los combustibles antes de tomar cualquier decisión”, dijo a la agencia Andina.

Sobre el uso de gas natural vehicular (GNV), Miñope Carbajal manifestó que entre el 10 % y el 15 % de unidades de transporte público en Lambayeque utilizan este combustible, por lo que el abastecimiento en la región se mantiene relativamente estable.

INFORMALES SUBIERON PASAJES

Asimismo, el dirigente dijo que transportistas informales sí habrían subido sus tarifas desde la semana pasada, lo que está generando confusión y fuertes discusiones con los usuarios, quienes les señalan que en determinadas líneas los precios siguen igual.

Solicitó mayor fiscalización y acciones de las diferentes autoridades e instituciones del Estado, entre ellas, Indecopi, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, para frenar la especulación en el mercado de combustibles.