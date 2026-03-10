Atentado en discoteca Dalí de Trujillo: PNP informa que una mujer activó granada que dejó 53 heridos

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que una mujer fue la que se encargó de ingresar y luego activar la granada al interior de la discoteca Dalí, la madrugada del último sábado, que dejó 53 heridos.

Asimismo, las autoridades señalaron que la fémina ya está identificada, y que los tres detenidos por este caso coordinaron el atentado con alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la banda criminal “Los Pulpos”.

El general Franco Moreno Panta, jefe de Región Policial La Libertad, detalló que antes del ataque al local nocturno, la mujer participó de una reunión de coordinación en un conocido sauna de Trujillo.

ORDEN LLEGÓ DEL EXTRANJERO

En ese local se detuvo a los alias “Ñato” (’Pato Verde’), “Ñaja” y “Nico”, justamente con este último sujeto, la mujer de dirigió a la discoteca, ingresaron y cerca de las 03:30 a.m. la fémina activo la granada.

Asimismo, el oficial dijo que la orden de detonar el explosivo vino desde el extranjero, los celulares decomisados a los detenidos revelarían comunicación con Jhonsson Cruz, quien sigue con las extorsiones.