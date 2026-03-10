Dos muertos y cuatro heridos deja despiste y vuelco de camión en Ica: unidad trasladaba sargazos

Según informó Rudy Huaycán, integrante de la Compañía de Bomberos de la región Ica, un camión chocó con un poste y luego se volcó a la altura del sector Tierra Prometida. El accidente dejó dos muertos y cuatro heridos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional de Ica, donde quedaron internados pues presentan heridas de distinta consideración, informa RPP.

Trascendió que los cuerpos de las víctimas mortales fueron encontrados en la cabina del camión de carga, serían el conductor y el copiloto, su identidad se mantiene en reserva.

TRASLADABA SARGAZOS

Testigos revelaron que antes de impactar con el poste, el camión dio varias vueltas. Se conoció que la unidad trasladaba sargazos a un almacén del centro de la ciudad de Ica.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional investigan el accidente a fin de determinar las causas del accidente. Vecinos señalan que el camión iba a excesiva velocidad.