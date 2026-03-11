Sismo de magnitud 4.1 se registró en Cañete la tarde de este miércoles

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona del mar a 70 kilómetros al oeste de Chilca y no se reportaron daños ni víctimas.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este miércoles en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue percibido alrededor de las 5:00 p.m. y tuvo su epicentro frente a la costa de la provincia de Cañete.

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el epicentro se localizó a 70 kilómetros al oeste del distrito de Chilca y alcanzó una profundidad de 55 kilómetros. El temblor fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en dicha localidad.

Tras el evento sísmico, las autoridades locales indicaron que no se han registrado daños materiales ni personas heridas. Pese a ello, el remezón fue percibido levemente por algunos pobladores de la zona.

ZONA ALTAMENTE SÍSMICA

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, recordó que Perú se ubica en una zona altamente sísmica, por lo que enfatizó la importancia de reforzar la cultura de prevención y construir viviendas en suelos seguros y bajo normas técnicas para reducir los riesgos.